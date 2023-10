"Kończąc liceum, trzeba być wyposażonym w tzw. kompetencje cyfrowe" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kolejna "Ekopracownia" trafiła w ręce szczecińskich uczniów. To projekt edukacyjny sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez Miasto Szczecin.

Nowa pracownia jest już do dyspozycji uczniów XVI Liceum Ogólnokształcącego. To oni mogą już od dziś uczyć się za pomocą nowych technologii. - Pierwszy raz założyłem gogle VR i dostałem się do serca. Było to niesamowite. Aż wystraszyłem się krwinek, które lecą w moją stronę. Wszystko wyglądało bardzo realnie i bardzo fajnie jest zobaczyć to od środka, jak to rzeczywiście wygląda, bo według mnie żadne zdjęcie nie jest w stanie tego zobrazować tak, jak wirtualna rzeczywistość - powiedział jeden z uczniów.



- Szkoła musi iść z duchem czasu - dodaje dyrektor XVI Liceum Ogólnokształcącego Maciej Grenda. - Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do poradzenia sobie w świecie z nowinkami technologicznymi, więc dla mnie jako dyrektora szkoły, to jest priorytet. Młody człowiek, który kończy liceum, musi być wyposażony w tzw. kompetencje cyfrowe tak, żeby był konkurencyjny na rynku pracy.



Koszt nowej "Ekopracowni Empiriusz" to 60 tysięcy złotych.