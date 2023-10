Mieszkają na terenach portowych i domagają się odszkodowań od władz Świnoujścia

Prezydent zdecydował o powołaniu zespołu, który będzie się spotykał z rodzinami zamieszkującymi budynki przy ul. Sułtana i Ludzi Morza. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nowe miejsce pod budowę nieruchomości i odszkodowania to postulaty mieszkańców ul. Ludzi Morza i Sołtana w Świnoujściu, którzy od 30 lat mieszkają na terenach portowych.

Ponad 60 rodzin od lat zamieszkuje tereny sąsiadujące z byłą stocznią na obszarze, który jest terenem portowym i prawnie nie powinno na nim być żadnych zamieszkałych nieruchomości.



Jednak są, a wszystko przez bubel prawny i niedopatrzenie z lat 90. Pomyłka przez wiele lat nie stanowiła większego problemu, do momentu, w którym nie rozpoczęła się rozbudowa portu. Teraz rodziny szukają pomocy, bo życie pośród maszyn jest nie do zniesienia. Miasto pomaga - mówi Jarosław Jaz.



- Prezydent zdecydował o powołaniu zespołu, który będzie się spotykał z rodzinami zamieszkującymi budynki przy ul. Sułtana i Ludzi Morza. Jego zadaniem będzie sporządzenie raportu. Ma on posłużyć jako podstawa do zrealizowania postulatów mieszkańców - powiedział.



O wypracowanych przez komisję postulatach opowiada Krzysztof Bagiński, sekretarz miasta i jej członek.



- Przynajmniej otrzymać porównywalną nieruchomość i w podobnych warunkach jak w tej chwili. Miasto oferuje teren, który powierzchniowo odpowiada temu terenowi, który mieszkańcy w tej chwili zajmują - poinformował Bagiński.



Pozostaje tylko kwestia sfinansowania budowy nowych nieruchomości. Obecnie na terenie portowym mieszka ponad 200 osób.