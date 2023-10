Dwa tysiące świnek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Pluszowe, drewniane, porcelanowe czy wyszywane - prawie 2 tysiące kolorowych eksponatów do zobaczenia w pierwszej w Polsce Izbie Muzealnej Świnek, która mieści się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stepnicy.

Swoją kolekcję urzędnikom przekazała mieszkanka gminy, Irena Kaliska. Kobieta od 30 lat wzbogacała swoje zbiory. To niecodzienna atrakcja turystyczna na skalę kraju.



- Prezentowany zbiór jest największą kolekcją świnek-skarbonek w Europie. Gmina dzięki temu zyskała bardzo dużo na pozyskaniu takich niecodziennych eksponatów, a pani Irenka Kaliska nie kryje wzruszenia, że jej świnki są podziwiane przez dużych i małych turystów odwiedzających naszą gminę. Świnki zyskały specjalne witryny, których oświetlenie podkreśla ich urok - zaznacza Mariola Kwiryg, sekretarz urzędu gminy w Stepnicy.



W domu p. Ireny nie było już miejsca na składowanie świnek, więc postanowiła pokazać je szerszej publiczności.



- Pomyślałam, że lepiej, gdy wszyscy to zobaczą, niż by miało to być w domu. To już będzie historia; jest to pokazane na całą Polskę. Świnki są kryształowe, metalowe, drewniane, porcelanowe..., mam je z 50 krajów - pani Irena Kaliska opowiada o swej kolekcji.



Urzędnicy z Stepnicy zachęcają mieszkańców i odwiedzających gminę do przekazywania świnek tak, aby kolekcja była coraz bardziej większa, niż zebrane przez kolekcjonerkę prawie 2000 sztuk.