Socjolog polityki: W tej grupie wiekowej PiS dużo straciło

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych przełożyła się również na zwiększone zainteresowanie młodych głosujących.

W grupie wiekowej 18-29 lat dużo straciło rządzące Prawo i Sprawiedliwość.



- To było jednym z czynników, który zabrał partii rządzącej mandaty w Sejmie - zauważył w programie "Radio Szczecin na Wieczór" socjolog polityki Marcin Palade. - Symptomy tego mieliśmy już w wyborach prezydenckich w 2020 roku, gdzie w II turze, między Rafałem Trzaskowskim a prezydentem Andrzejem Dudą bardzo wyraźnie, jeżeli dobrze pamiętam

stosunkiem głosów 74 do 26 zwyciężył Rafał Trzaskowski. To już był sygnał, że młodzi ludzie raczej niechętnie będą chcieli głosować na partię rządzącą i będą poszukiwali dla niej alternatywy.



W grupie wiekowej 18-29 lat w wyborach z 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość miało poparcie 26 procent głosujących, w tegorocznych wyborach ten wynik był niższy o 11 punktów procentowych.