Bedka: wiele osób nawet nie patrzyło na to, co oferowały partie opozycyjne

Marcin Bedka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przyszła ewentualna rządowa koalicja partii opozycyjnych, nie zrealizuje swoich obietnic przedwyborczych. To opinia jedynki z listy Konfederacji w okręgu szczecińskim.

Marcin Bedka był gościem porannej "Rozmowy pod krawatem" w Radiu Szczecin.



- To, co oni zapowiadali, w większości nie zrealizują. Podejrzewam, że za chwilę się dowiemy, że większość postulatów, które oni społeczeństwu oferowali, to się nie zgadzają. Choć uważam, że bardzo wiele osób nawet nie patrzyło na to, co oferowały te partie. Tylko w naszym okręgu były to osoby, które tak bardzo chciałby wyrzucić PiS, że jakby te partie powiedziały, że skoczą na główkę, to też by było traktowane jako pozytywne, bo najważniejsze było wyrzucić PiS od władzy - mówi Bedka.



W ocenie Marcina Bedki, mimo wielu zapowiedzi politycznych z różnych stron, świadczenie społeczne "Rodzina 800+" nie zostanie zlikwidowane.