Kradzione rowery w busie. To nie jedyny problem kierowcy [ZDJĘCIA]

Rowery niewiadomego pochodzenia zabezpieczyli w trakcie rutynowej kontroli drogowej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Podejrzany towar wjeżdżał na teren Polski przez przejście graniczne w Kołbaskowie - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Kierowca kontrolowanego busa na szczecińskich numerach rejestracyjnych, nie miał żadnych dokumentów potwierdzających legalne posiadanie tych produktów. Oświadczył jedynie, że towar należy do jego kolegi i został przez niego zakupiony na targu w Plamburgu. Kierowca do kontroli przedstawił dowód osobisty. Po sprawdzeniu danych w systemie dyscyplinowania kierowców okazało się, że nie posiada on prawa jazdy oraz ma sądowy zakaz kierowania pojazdami - mówi Brzoza.



Postępowanie dotyczące zabezpieczonego towaru i kierowcy prowadzi obecnie Komenda Powiatowa Policji w Policach.