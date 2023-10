"Jak to z drewnem było". Nowa wystawa w Muzeum Narodowym [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wystawę narzędzi do obróbki drewna można oglądać w gmachu Muzeum Narodowego przy Wałach Chrobrego w Szczecinie. Wystawa nosi tytuł "Jak to z drewnem było".

Na ekspozycji zobaczymy eksponaty pochodzące z przedwojennego muzeum, ale też te całkiem współczesne - mówi Iwona Karwowska z Działu Etnograficznego Muzeum Narodowego w Szczecinie.



- Tutaj wśród narzędzi stolarskich mamy w takiej walizeczce zestaw narzędzi stolarza, pochodzącego z Wrześni, pana Owczarzaka. Jego wnuk mieszkający w Szczecinie nam te narzędzia dziadka przekazał - tłumaczy Karwowska.



Pokazywane zbiory pochodzą głównie z Pomorza Zachodniego, ale nie tylko - dodaje Karwowska: - Z resztą skąd pochodzi narzędzie do obróbki drewna, to nie jest takie istotne. Istotne to jest w przypadku stroju ludowego. Narzędzia służące do pracy wszędzie tak samo wyglądają i do tego samego służą.



Na wystawie prezentowane są też dzieła sztuki.