Wojska Łączności i Informatyki świętują w Wałczu

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Zapewnienie sprawnej wymiany informacji, ostrzeganie i alarmowanie przed zagrożeniem - to główne cele wojskowych "łącznościowców".

W piątek w Wałczu, Święto Wojsk Łączności i Informatyki, obchodził 100. Batalion Łączności. Jak powiedział dowódca batalionu, podpułkownik Krzysztof Dąbkiewicz - to najważniejsze święto "łącznościowców" i okazja, by podziękować im za dotychczasową służbę.



W ramach obchodzonego w Wałczu Święta Wojsk Łączności i Informatyki odbył się uroczysty apel, ale była też prezentacja sprzętu, na jakim pracuje 100. Batalion Łączności. Wszyscy mieszkańcy mogli też posilić się wojskową grochówką.



Jak powiedział starosta wałecki Bogdan Wankiewicz - 100. Batalion Łączności ma ogromne znaczenie nie tylko dla obronności kraju, ale i lokalnej społeczności.



W Wałczu świętowano w piątek, ale Święto Wojsk Łączności i Informatyki przypada oficjalnie 18 października i nawiązuje do wydarzeń z 1558 roku, kiedy to ustanowiono pierwsze stałe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją.