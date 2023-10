Sprawca tragicznego wypadku na S3 stanie przed sądem

Sprawca tragicznego wypadku samochodowego stanie przed sądem. Prokuratura w Goleniowie skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie pijanego kierowcy, który doprowadził do zderzenia na trasie S3.

Wszystko działo się 1 stycznia na obwodnicy Goleniowa. O poranku zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Trzy ranne osoby trafiły do szpitala. Kierowca drugiego samochodu zmarł w szpitalu.



Akt oskarżenia skierowano przeciwko kierowcy mercedesa, jest podejrzany o umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Według śledczych, jechał zbyt szybko i był pod wpływem alkoholu. Miał ponad 2 promile.



Podejrzany przyznał się do winy. Kierowcy grozi do 12 lat więzienia.