Jesienny kiermasz ogrodniczy w Zdrojach [ZDJĘCIA]

Na jesienny kiermasz ogrodniczy zaprasza Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie-Zdrojach. Będzie można tu nabyć rośliny do ogrodu czy na balkon.

Jak zawsze o tej porze roku będzie duży wybór chryzantem - mówi dyrektor szkoły Jolanta Kawszyn. - Będziemy mieć chryzantemę drobnokwiatową, średniokwiatową, wielkokwiatową. Chryzantemę na kwiat cięty. To będą różne kolory i każdy znajdzie coś dla siebie. Są też przygotowane piękne stroiki wykonane z nauczycielami przedmiotów zawodowych, głównie przez uczniów.



Ideą kiermaszu nie jest zarabianie pieniędzy a jedynie sprzedaż tego, co wyprodukowali uczniowie szkoły w czasie nauki i zajęć praktycznych - dodaje dyrektor szkoły. - Zależy nam na tym, żeby nasza młodzież miała na czym pracować, czyli od nasionka do gotowego wytworu, czy do zebranego plonu z pola, sadu. Żeby to wszystko, co zostało wytworzone, trafiło do konkretnych ludzi, odbiorców.



Podczas kiermaszu będzie udzielane fachowe doradztwo, będą również stoiska z żywnością.



Jesienna edycja kiermaszu w szkole ogrodniczej w Zdrojach potrwa od 10 do 14.