Na bazarku na Bronowickiej... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Ekologicznie, lokalnie i ze smakiem - jak w każdą sobotę odbył się w Szczecinie Bazarek na Bronowickiej.

Swoje produkty oferowali wystawcy z całego województwa. Hubert Simiński z Pasieki Czelin opowiedział nam o swoich miodach.



- Pasieka Czelin to gmina Mieszkowice, powiat gryfiński. Nasze najczęściej kupowane miody, to akacjowy, faceliowo-spadziowy - w tym roku mieliśmy bardzo dużo mszycy, więc mamy też spadź - no i ostatni miód, który sam nazwałem: trzy w jednym - lipa, chaber, wyka - wyliczał.



Na bazarku nie zabrakło także orzechów, owoców czy warzyw.



- Kupiłam warzywa: szczaw, pietruszka, marchewka, buraczki - zawartość swojego koszyka zdradziła reporterowi Radia Szczecin jedna z kupujących na bazarku pań.



Bazarek na Bronowickiej czynny jest w każdą sobotę w godzinach 9-13.