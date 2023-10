Gierki na Przecławiu. Trwa Pixelon Retro Gaming [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Młodsi i starsi pasjonaci wirtualnego świata mogą sprawdzić swoje umiejętności w takiej grze jak np. Super Mario Bros.

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu trwa festiwal Pixelon Retro Gaming.



- Dwa dni znakomitej zabawy z dawnymi grami, komputerami i konsolami. Gry począwszy od lat 80. poprzez 90. i dwutysięczne; są to gry na Amigę, na konsolę, na Atari, na Commodore 64 czy te sławetne PC-ty z roku 2000 i wcześniej - wymienia Przemysław Falenciak z GOKSiR w Przecławiu.



- Gry ze starszego czasu mają swój klimat, rozumiemy to bardziej z racji naszego wieku. A młodzi niech też tego doświadczą - mówili uczestnicy festiwalu.



Impreza potrwa w sobotę do godz. 18; w niedzielę rozpocznie się o godz. 10.