Prawo i Sprawiedliwość podsumowało wybory 2023 [WIDEO]

Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu Zachodnim podsumowało wybory parlamentarne.

Joachim Brudziński, wiceprezes PiS podziękował za oddane głosy i mówił, że będą rządzącym patrzeć na ręce. Ocenił też osiem lat rządów jego formacji.- Tyle, ile rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy zrobił dla Pomorza Zachodniego to, jak mówi nasz lider, był przełom tysiąclecia. Chciałbym trzymać kciuki - mówię to bez ironii - żeby ci, którzy ewentualnie przejmą stery z naszych rąk potrafili równie skutecznie walczyć o Pomorze Zachodnie, o Szczecin tak, jak udawało się to moim koleżankom i kolegom - powiedział Joachim Brudziński.Prawo i Sprawiedliwość na Pomorzu Zachodnim utrzymało liczbę mandatów zarówno w okręgu 40. jak i 41.