Zwłoki przy torach w pobliżu stacji w Stargardzie

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Policja i prokuratura ustalają okoliczności śmierci mężczyzny, którego zwłoki znaleziono dziś przy torach w pobliżu stacji w Stargardzie.

Jak informuje Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych ruch pociągów w rejonie Stargardu wraca już do normy.



- Komisja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło na stacji Stargard. Stwierdzono odnalezienie ciała osoby na terenie kolejowym poza przejściami i przejazdami. Ruch pociągów został przywrócony. Obecnie pociągi przejeżdżają przez stację w Stargardzie. Informacje na temat opóźnień pociągów są podawane na stacjach i na przystankach oraz na portalu pasażera, a służby dyżurne prowadzą ruch pociągów w taki sposób, żeby zminimalizować powstałe opóźnienia - powiedział Jakubowski.



Na czas zabezpieczania miejsca zdarzenia i prowadzonych przez śledczych czynności wstrzymano ruch pociągów na jednym z ważniejszych węzłów kolejowych w kraju i regionie.

Pociągi PKP Intercity i Polregio do stacji docelowych docierają z z opóźnieniem.