Strażacy-ochotnicy umacniali wał przeciwpowodziowy w okolicach Lubczyny.

W odległości ok. dwóch kilometrów od miejscowości doszło do uszkodzenia podstawy wału, a to spowodowało przeciekanie. Cała sytuacja związana jest z wysokim stanem wody w Jeziorze Dąbie oraz ogłoszeniem 3. stopnia zagrożenia hydrologicznego na Zalewie Szczecińskim.Sytuacja już została jest opanowana. Nie ma zagrożenia przerwania wału. W akcji brali udział strażacy z Goleniowa i Lubczyny.