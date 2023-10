Dla kogo misja tworzenia rządu? Ruch po stronie prezydenta

Komu misję tworzenia nowego rządu powierzy prezydent Andrzej Duda? O tym dyskutowali w niedzielę goście porannej "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego, prezydent Andrzej Duda powinien jak najszybciej powierzyć misję tworzenia nowego rządu Donaldowi Tuskowi.- Żeby jak najszybciej kandydatowi na premiera, czyli panu premierowi Tuskowi dał mandat do tworzenia tego rządu, bo nie ma na co czekać. Nie ma sensu powielać jakiś tam zwyczajów, które w tym wypadku nic nie spowodują. Jedynie przedłużanie agonii tego rządu i możliwość czerpania jeszcze z pieniędzy budżetowych ministrów, którzy już nic właściwie przez te dwa miesiące nie będą robili - powiedział Łącki.Jesteśmy partią demokratyczną i nie kwestionujemy wyników wyborów - odpowiada Arturowi Łąckiemu poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Bogucki. - Podobno mieliśmy wyprowadzać czołgi, mobilizować Wojska Obrony Terytorialnej, żeby nie oddać władzy. Nic takiego się dzieje. Polska jest krajem demokratycznym i całe to kłamstwo, które było opowiadane przez opozycję, dzisiaj Polacy widzą, że było jedną wielką mistyfikacją. Oczywiście nie wiemy dziś, kto będzie rządził. Czy będzie rządziła opozycja, na co arytmetyka sejmowa wskazuje, czy będzie jednak Prawo i Sprawiedliwość.Myślę, że utworzymy rząd partii opozycyjnych i będziemy pracować na rzecz dobra naszego kraju - zapewnia poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosław Rzepa. - Rozpoczniemy te najważniejsze rzeczy od spraw gospodarczych, Unii Europejskiej, polityki zagranicznej. Będziemy starali się przede wszystkim zasypywać te wszystkie rowy, które zostały wykopane przez te lata.W przyszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda spotka się z przedstawicielami wszystkich komitetów wyborczych, które będą miały reprezentację w nowym Sejmie.