Od poniedziałku na Placu Zwycięstwa w Szczecinie układana będzie nowa nawierzchnia.

Prace prowadzone będą w godzinach wieczorno-nocnych: między 19 a 5 rano. Wykonawca zakłada, że potrwają one przez cały tydzień.



Cały zakres prac obejmuje przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego.



Powstanie nowy przystanek na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki. Wybudowane zostanę ścieżki rowerowe.



Zmodernizowane zostanie też oświetlenie uliczne i wykonane zostaną elementy małej architektury. Zagospodarowana zostanie również zieleń.



Koszt inwestycji to prawie 40 milionów złotych.