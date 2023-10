Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo 71-letniego pracownika ochrony w jednym z hoteli w Świnoujściu - prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty.

Do zdarzenia doszło około godz. 2:30 w sobotę w Świnoujściu przy ul. Słowackiego. Wtedy zamordowano 71-letniego pracownika hotelu. Sprawca miał zadać mu wyjątkowo brutalną serię ciosów nożem. Ciało znalazł dostawca pieczywa.



Już kilka godzin później o godz. 9:00, policja zatrzymała podejrzanego o zbrodnię 27-latka. Mężczyzna nie jest mieszkańcem Świnoujścia, spędzał weekend w sąsiednim do feralnego miejsca hotelu. Podejrzany w momencie zatrzymania był pod wpływem alkoholu. Motyw zbrodni na razie nie jest znany.



Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu. Prokurator postawi mu zarzut oraz skieruje do sądu wniosek o tymczasowy areszt.