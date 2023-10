Młodzi chcą pracować w rolnictwie

Młodzież coraz chętniej wiąże swoją przyszłość z rolnictwem - co widać po liczbach. Tak mówi dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie.



Więcej na temat mody na własne uprawy, a także o nowościach, jakie szykuje dla swoich uczniów Centrum Kształcenia w Więcej na temat mody na własne uprawy, a także o nowościach, jakie szykuje dla swoich uczniów Centrum Kształcenia w zakładce "Na Szczecińskiej Ziemi"

Jolanta Kawszyn podkreśla, że do placówki zgłosiło się kilka osób na jedno miejsce. Do tego - coraz więcej dorosłych dostrzega to, że warto się zasadami uprawy roślin zainteresować - choćby w podstawowym stopniu.- To powoli staje się modą - mówiła Kawszyn w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi". - Coraz więcej osób sadzi sobie pomidora, gdzieś jakiś pęd ogórka widać na balkonie. Sadzą selery, pory, pietruszkę... Ja mam ogród działkowy, i obserwuję, że coraz więcej młodych osób kupuje sobie ogrody działkowe, nie tylko po to, aby spędzać tam czas rekreacyjnie, ale też, żeby mieć parę grządek i uprawiać nowalijki. Widać, że bardzo ich to cieszy.