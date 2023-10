Rektor PUM: dzięki inwestycjom nasza uczelnia będzie w pierwszej dziesiątce

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To ewenement w skali województwa, a może i kraju. Tak o nakładach na inwestycje Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego mówi jej rektor.

W ciągu ostatnich kilku lat PUM przeznaczył dwa miliardy złotych na różnego rodzaju remonty, budowy i modernizacje. To m.in. zupełnie nowy kompleks budynków przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Znajdą się tam sale na potrzeby pobliskiego szpitala, ale odbywać się będą również zajęcia dla studentów.



Wszystkie przedsięwzięcia mają poprawić warunki do nauki - wyjaśniał w "Rozmowach pod krawatem" profesor Bogusław Machaliński.



- To jest absolutnie zupełnie inny wymiar inwestycyjny. Do tej pory nie spotykany w ogóle w skali, chyba nawet kraju. Natomiast na Pomorzu Zachodnim to absolutnie jest to zupełne novum. Nasza uczelnia z bardzo odległej pozycji, jeśli chodzi o warunki do studiowania, wysunie się na pewno do pierwszej dziesiątki - mówi Machaliński.



Kompleks przy ul. Unii Lubelskiej będzie gotowy za trzy lata.