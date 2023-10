Wielkie porządki na świnoujskim cmentarzu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Konewki, grabki i zmiotki pojawiły się na świnoujskim cmentarzu komunalnym. Przy pompach z wodą można także pożyczyć potrzebne do prac porządkowych narzędzie. Chętnych nie brakuje, zwłaszcza, że pogoda sprzyja pracom.

Narzędzia do prac co roku są uzupełniane i wymieniane tuż przez świętami - mówi Jarosław Jaz, rzecznik prezydenta Świnoujścia.



- Co roku wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Na pewno będzie więcej narzędzi do tego, by porządkować groby. Więcej grabi małych i dużych motyk, łopat. Na cmentarzu pojawią się jeszcze stojaki do zniczy, będzie można tam zostawić stare znicze, wymienić wkłady, pobrać nowe - mówi Jaz.



Wszystko się przydaje, bo porządkujących rodzinne groby świnoujścian jest wielu.



- Szoruję właśnie, bo jest bardzo zabrudzone. Mrozu nie ma, to jeszcze nie jest tak źle. - Kwiatki już są posadzone. Jest jeszcze jeden grób, więc idziemy dokupić. - Sprzątamy, bo dzisiaj jest dobra pogoda. Trzeba posprzątać wszystkie groby - mówią świnoujścianie.



Do świąt pozostało jeszcze 10 dni. Samorząd zapewnia, że w tym czasie na lokalnym cmentarzu nieczystości będą wywożone częściej.