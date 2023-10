27-latek przyznał się do zabójstwa w hotelu w Świnoujściu

Podejrzany o zabójstwo 71-letniego pracownika ochrony w świnoujskim hotelu przyznał się do winy.

Teraz przebywa w areszcie tymczasowym. Grozi mu pozbawienie wolności na czas nie krótszy niż 15 lat.Sprawca to 27-letni mężczyzna. Zabójstwa dokonał w sobotę o 2.30 w nocy. Zadał poszkodowanemu serię ciosów i oddalił się z miejsca zdarzenia. Świnoujska policja zatrzymała sprawcę ok. 9 rano.Po wytrzeźwieniu został przesłuchany i postawiono mu zarzuty - mówi prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.- Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, prokurator ogłosił sprawcy zarzut z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego, czyli zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 15 lub karą dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. W dniu dzisiejszym na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy - mówi Wieczorkiewicz.W sprawie będą wykonywane dalsze czynności. Między innymi prokurator będzie musiał uzyskać opinię biegłych z zakresu medycyny sądowej czy toksykologii. Będzie też przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego.