Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą.

Dotyczy ono północnej i północno-wschodniej części kraju, obejmującej województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, północno-wschodnią część województwa wielkopolskiego, północną część województwa łódzkiego oraz północną część województwa lubelskiego.



Na wymienionych terenach ma występować gęsta mgła ograniczająca widoczność do 200 metrów, a miejscami do 100 m. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku 24 października do godziny 9.00.