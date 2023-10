PŻM sfinansuje budowę symulatorów na Politechnice Morskiej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na Politechnice Morskiej w Szczecinie powstaną symulatory mostka i innych urządzeń, które będą montowane na budowanych promach Polskiej Żeglugi Morskiej. W piątek podpisano umowę w tej sprawie.

Polska Żegluga Morska sfinansuje te symulatory - mówi Grzegorz Wardzyński, dyrektor techniczny PŻM.



- Mostek jest odwzorowany 1 do 1, czyli wszystkie urządzenia radiowo-nawigacyjne, które będą na przyszłym promie, będą odzwierciedlone w symulatorze. Do tego będzie odzwierciedlona w całości siłownia, taka jak na promie i stacja bunkrowania LNG - mówi Wardzyński.



To będą bardzo zwrotne promy - mówi Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej.



- Tutaj można zasymulować błędy, awarie, możemy studentów czy potem pracowników morskich uczyć zachowania w stanach krytycznych. Na statku się tego nie da zrobić, bo można to zrobić tylko raz. Na symulatorze można to wielokrotnie powtarzać. W związku z tym ta nauka symulacyjna, praktyczna, jest konieczna. Także z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji tego majątku, jakim są duże promy, czyli minimalizuje popełnianie błędów - mówi Ślączka.



Symulatory zostaną zamontowane w nowym budynku, który powstanie za głównym gmachem Politechniki Morskiej przy Wałach Chrobrego.