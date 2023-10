Roboty na ringu w Technikum Technologii Cyfrowych [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Walki robotów odbyły się w Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie. To w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

Uczniowie mieli za zadanie złożyć z części roboty, następnie zaprogramować je i wstawić na specjalnie przygotowany "ring bokserski". Walczące urządzenia były sterowane za pomocą komputera.



- Są tam czujniki zbliżeniowe i czujniki odległości. Silniejszy obwód wypycha słabszego poza linię strefy działania - wyjaśnia Krzysztof Królak, dyrektor szkoły.



- Co jest najważniejsze na ringu? - pytał reporter Radia Szczecin.

- To, żeby nie wyjeżdżał za linię. Trzeba też zrobić tak, żeby podążał za drugim robotem - odparł jeden z młodych konstruktorów.

- Kto steruje robotami?

- Same się sterują; mają program, ze one same jeżdżą na sensorach.

- Jak sobie dał radę wasz robot?

- Nie dał sobie rady! Wyjechał poza linię. Zrobiłem to na zasadzie, że ma spychać inne roboty, a kolega źle go zaprogramował...



W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności uczniowie brali udział również w warsztatach montażu filmu, cyberbezpieczeństwa oraz w wykładzie o sztucznej inteligencji w grach komputerowych.