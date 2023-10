Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Całkowicie zakorkowana jest ulica Ku Słońcu w Szczecinie.

Przede wszystkim dojazd - i to z obu stron - do Cmentarza Centralnego. Zdecydowanie zalecamy kierowcom omijanie tej części miasta.



Mamy też i dobre wiadomości - przede wszystkim dla pokonujących Autostradę A6. - Autostrada A6 w kierunku Berlina od węzła Podjuchy do węzła Radziszewo wyremontowana. Drogowcy uwolnili po dwa pasy w kierunku Berlina oraz w kierunku Gorzowa - mówi słuchacz.



W tej części A6 przez kilka tygodni drogowcy układali nową nawierzchnię.