Już niebawem koniec prac na pl. Zwycięstwa

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Asfaltowanie placu Zwycięstwa w Szczecinie dobiega końca - zapowiada Miasto. Pierwotnie prace miały być prowadzone w nocy.

Deszczowa pogoda jednak przeszkodziła drogowcom i trzeba było je wykonać w dzień, przez to jednak tworzyły się spore utrudnienia w ruchu. Ekipy pracują od rana.



- W tej chwili wykonawca ma krótką przerwę; masa schnie, więc jeszcze będą obowiązywać utrudnienia na pl. Zwycięstwa związane z wydzieleniem i zamknięciem pasów. Natomiast ok. godz. 19 rozpocznie się ostatni etap prac, czyli wykonywane będą te jeszcze brakujące fragmenty jezdni, to jest prawoskręt z al. Niepodległości w pl. Zwycięstwa, fragment ul. Wojciecha - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik miasta ds. inwestycji, Piotr Zieliński.



To finał prac związanych z asfaltowaniem.



- Mamy nadzieję, że w nocy wszystkie roboty związane z asfaltowaniem zostaną zakończone i tych utrudnień dla kierujących nie będzie - dodał Piotr Zieliński.



Koszt przebudowy pl. Zwycięstwa to 40 mln zł. Prace mają się zakończyć w połowie listopada.