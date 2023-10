Drogowcy zaskoczą zimę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Drogowcy są już przygotowani na pierwsze oznaki zimy. Sprzęt na obwodach utrzymania dróg stoi w gotowości, a prognozy są cały czas monitorowane.

Wszystko po to, aby wyruszyć jeszcze przed mrozami i opadami, aby nie dopuścić do złego stanu na drogach - mówi Wojciech Choziak, zastępca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- My ruszymy, zanim ruszy śnieg, zanim ruszą pierwsze minusy. Nasz sprzęt postara się wyjechać dużo wcześniej. Mamy bieżący podgląd pod sytuację pogodową w całym kraju, regionie i województwie. Wiemy co się stanie, gdzie przyjdzie chmura, ochłodzenie, zmieni się wilgotność powietrza. I my już zawczasu wyjedziemy tym sprzętem, posolimy drogi po to, by przed tym zjawiskiem usprawnić usuwanie tych śliskości na drodze - mówi Choziak.



Poza maszynami trzeba przygotować odpowiednią ilość soli do posypania dróg oraz specjalnych dodatków do niej. To również jest już przygotowane - zapewnia zastępca dyrektora GDDKiA w Szczecinie.



- Mamy już zgromadzoną odpowiednią ilość soli dla właściwie utrzymania całego sezonu zimowego. W tej chwili nasze magazyny są zasypane ponad 26 000 ton soli. W latach poprzednich używaliśmy średnio do 20 tys. t soli - mówi Choziak.



GDDKiA przewiduje, że tej zimy w ramach utrzymania dróg użyte zostanie 323 tysiące ton soli drogowej.