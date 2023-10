Przebudowa dworca w Stargardzie zakończona [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Nowy peron trzeci dworca w Stargardzie zostanie oddany po gruntownej przebudowie w najbliższą niedzielę. Jednocześnie nastąpi zmiana organizacji ruchu pociągów na modernizowanym węźle.

Te ze Szczecina do Poznania odjeżdżać będą z nowego peronu. Przez najbliższe dwa tygodnie czynny jeszcze będzie peron pierwszy, przyjmujący pociągi do i z Koszalina oraz Szczecinka i Piły.



Stacja w Stargardzie przebudowywana jest w ramach modernizacji linii Poznań-Szczecin Dąbie. Inwestycja realizowana przez PKP PLK, o wartości ponad 4,5 mld zł, potrwa do jesieni przyszłego roku. Przebudowa samej stacji w Stargardzie, to koszt blisko 250 mln zł.



Marcin Korzeniowski, zastępca dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji w PLK przyznaje, że peron trzeci razem z nowym układem torów tworzy zmodernizowaną już część węzła w kierunku Poznania.



- Będzie peronem obsługującym ruch aglomeracyjny i dalekobieżny. Pozostała część przebudowy peronu numer 1, peron numer 2 wraz z torami oraz czterema wiaduktami - mówi Korzeniowski.



Przy czym wiadukt nad ulicą Składową zostanie otwarty dla ruchu w Dzień Wszystkich Świętych.



Bartosz Pietrzykowski z PLK przypomniał natomiast, że po listopadowych świętach czeka mieszkańców zamknięcie wiaduktu w centrum miasta.



- Od 15 listopada będzie zamknięty ruch zarówno kołowy, jak i pieszy, pod wiaduktem na ulicy Wyszyńskiego. Z tym okresie, przez te dwa święta, będą przejezdne wszystkie cztery wiadukty w Stargardzie - mówi Pietrzykowski.



Na nowy peron trzeci poprowadzono tymczasowe przejścia dla mieszkańców i podróżnych w poziomie szyn - od strony ulicy Dworcowej i Centrum Przesiadkowego. Kolej przypomina, ze tym razem trzeba będzie przechodzić przez czynne tory. Wymagane jest więc zachowanie szczególnej ostrożności podczas pokonywania przejść, odpowiednio oznakowanych i oświetlonych.