Miliony potrzebne na oczyszczenie jeziorka Słonecznego

Mimo przekroczonych norm cynku flora i fauna w jeziorku Słonecznym przetrwały - informuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

We wrześniu dopływami do akwenu wpłynęły substancje powstałe po akcji gaśniczej hali magazynowej w Mierzynie.Konieczne jest usunięcie warstwy osadów dennych i odmulenie; szacowany koszt prac to 3,5 mln zł.- Zadanie zostało zgłoszone jako priorytet do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i zostało wpisane do planu. Czekamy na przekazanie nam finansowania - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" dyrektor RZGW w Szczecinie, Marta Kobrzyńska-Chudzik.Jeziorko nie zostało zdegradowane.- Ilości, które zostały zidentyfikowane nie są w takim stopniu przekroczone, żeby stanowiły zagrożenie dla funkcjonowania tego zbiornika, nie jest to zagrożenie dla ichtiofauny ponieważ duża skala toksyczności cynku odnosi się do ryb łososiowatych, a takich w jeziorze Słonecznym nie zidentyfikowano - zapewniała Marta Kobrzyńska-Chudzik.Kiedy może zostać podjęta decyzja o przekazaniu pieniędzy, na razie nie wiadomo.