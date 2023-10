ZUT - uczniowie rozmawiali o sztucznej inteligencji [ZDJĘCIA]

W dyskusji wzięli udział uczniowie szczecińskich liceów i techników. Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT W dyskusji wzięli udział uczniowie szczecińskich liceów i techników. Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT W dyskusji wzięli udział uczniowie szczecińskich liceów i techników. Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT W dyskusji wzięli udział uczniowie szczecińskich liceów i techników. Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT W dyskusji wzięli udział uczniowie szczecińskich liceów i techników. Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT

"Młodzi ludzie o sztucznej inteligencji. Jej szanse i zagrożenia" - to debata, jaka się odbyła na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

W dyskusji wzięli udział uczniowie szczecińskich liceów i techników.



Celem spotkania było stworzenie przestrzeni do wyrażenia refleksji młodzieży nad rozwojem sztucznej inteligencji.



- Postanowiliśmy załatać tę lukę i właśnie dzisiaj pytamy młodzież, co wie o sztucznej inteligencji, o tym jakie widzi szanse, jakie zagrożenia, bo to jest grupa, która najmocniej i najczęściej z tego korzysta i korzystać będzie, bo oni z tym dorastają - mówiła Anna Barcz z wydziału informatyki ZUT.



Młodzież chętnie korzysta ze sztucznej inteligencji.



- Korzystałem kiedyś do zrobienia różnych zadań. - Bardzo w przyszłości będzie to użyteczne, jeszcze jak się rozwinie, to będzie jeszcze bardziej ciekawe. - Ostatnio sztuczna inteligencja bardzo się wybiła, obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję stały xsie popularne, przez co wielu artystów, zwłaszcza początkujących upada i nie ma w ogóle klientów - mówili uczniowie.



Debacie towarzyszyła wystawa plakatów, na których wybrane zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją przedstawili uczniowie V LO w Szczecinie.