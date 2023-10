Kołobrzeg powalczy o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Cztery miasta: Kołobrzeg, Lublin, Katowice i Bielsko-Biała powalczą w finale o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Po pierwszym etapie konkursu na krótkiej liście do tytułu 🇪🇺Europejskie stolicy Kultury 2029 znalazły się miasta:

🇵🇱 Lublin, Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg ‼️‼️

GRATULUJEMY 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/1kt8uo1zca — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) October 27, 2023

- Trzeba pamiętać, że nawet jeśli nie wygraliście konkursu, w sensie, że nie przeszliście do drugiego etapu, to zrobiliście bardzo dużo dla swoich miast i to będzie procentowało i mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani poprzez realizację tych wszystkich projektów, które zapowiadaliście. Bardzo dziękuję za uczestnictwo i dziękuję także naszym gościom z Europy, którzy prowadzili cały ten konkurs - powiedział minister Gliński.



Minister Piotr Gliński podczas konferencji w Warszawie: Bardzo się cieszę z bogactwa naboru, z tego że w konkursie wzięło udział 12 miast. Eksperci także podkreślają to jako bardzo pozytywne zjawisko. Różnorodność kandydatur jest widoczna na pierwszy rzut oka, chociażby poprzez…

Wyniki pierwszego etapu konkursu ogłoszono na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie przez cały tydzień trwały przesłuchania 12 polskich miast walczących o ten prestiżowy tytuł.Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński gratulował wszystkim uczestnikom konkursu.Swoje kandydatury do konkursu zgłosiły Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kielce, Kołobrzeg, Lublin, Opole, Płock, Pszczyna, Rzeszów oraz Toruń.Europejska Stolica Kultury to jedna z najciekawszych unijnych inicjatyw kulturalnych. Ma na celu promowanie różnorodności kulturowej w Europie oraz zwiększenie świadomości i znaczenia kultury w społeczeństwie.Miasto, które otrzymuje tytuł Europejskiej Stolicy Kultury nie tylko promuje swoją ofertę kulturalną i organizuje różnorodne wydarzenia, ale dostaje szansę na dodatkowy rozwoju infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej.Dotychczas dwa polskie miasta otrzymały ten tytuł: Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016. O tytuł ESK w 2029 roku rywalizować będą miasta polskie oraz szwedzkie.