Marian Hemar w Międzyzdrojach. Koncert przygotowany przez IPN [ZDJĘCIA]

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

"Moje serce zostało we Lwowie, czyli Marian Hemar w Radiu Wolna Europa" - to koncert, jaki mieszkańcy i goście Międzyzdrojów mieli dziś okazję wysłuchać.

Frekwencja dopisała, podobnie, jak ciepłe słowa pod adresem tej inicjatywy. Życie artysty, a przy okazji historii Polski zostało opowiedziane piosenkami, skeczami i fragmentami audycji.



- Twórczości i samego nazwiska Mariana Hemara nie trzeba nikomu przedstawiać. To wyjątkowe wydarzenie; przybliża nam tę część życia Mariana Hemara, którą spędził na emigracji, która była związana z pracą w Radiu Wolna Europa. Jego twórczość to są przepiękne teksty - mówiła Magdalena Gleba, z-ca dyrektora Biura Wydarzeń Kulturalnych IPN.



- Lubimy Mariana Hemara. W każdym wydaniu. - Podoba nam się; w takim małym mieście, nie musimy jeździć do Szczecina, czy innego większego miasta, żeby mieć kontakt z kulturą - mówili widzowie.



Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej.