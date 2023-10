Tłumy na cmentarzu, czyli wielkie sprzątanie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Tłumy mieszkańców na Cmentarzu Centralnym - ruszyły przygotowania do Wszystkich Świętych.

Niektórzy w pojedynkę, inni całymi rodzinami myją groby, grabią liście i kupują kwiaty - wszystko po to, by zdążyć na 1 listopada - mówią mieszkańcy Szczecina. - Mam dużo grobów do sprzątnięcia w Szczecinie, w Płoni, Wielgowie, Kobylance. Tu są rzeczy do stroika, a teraz idziemy po kwiaty. Ja przychodzę dwa raz w miesiącu, więc dla mnie Wszystkich Świętych nie oznacza, że muszą pracować.



1 listopada w Szczecinie zapowiada się słonecznie i bez opadów. Synoptycy przewidują do 12 stopni Celsjusza.