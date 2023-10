"Walczyli za Polskę i oddawali swoje życie, trzeba zrobić coś dla nich" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Czyny, nie słowa; chcemy podtrzymać pamięć, o tych którzy byli dla nas jak rodzina - mówią wolontariusze, którzy w ramach akcji "Znicz" wraz ze Stowarzyszeniem Paczka dla Bohatera, połączyli siły, by posprzątać groby weteranów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Porządki zaczęli chwilę po godz 10. - Musimy czcić i podtrzymywać tradycje patriotyczne w narodzie - mówią wolontariusze. - To chęć pomocy i potrzeba. Chociaż taki urywek czasu możemy poświęcić, żeby faktycznie oddać trochę czci i honoru. To taka powinność, jak walczyli za Polskę i oddawali swoje życie, też trzeba zrobić coś dla nich.



- Cel jak co roku. W sumie robimy to trzy razy w roku, ale raz w roku to najważniejsze upamiętnienie tych naszych ludzi, kombatantów, bohaterów, którzy byli z nami i odeszli. Chcemy zapalić znicze, uprzątnąć groby i przygotować do świąt, trochę je udekorować, pomodlić się za nich. Robimy coś dobrego dla nich - mówi Tomasz Sawicki ze Stowarzyszenia Paczka dla Bohatera.



W sprzątaniu kwater kombatanckich wzięło udział około 30 chętnych.