"To wyraz waszego patriotyzmu i gotowości służenia ojczyźnie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Przed uroczystością podkreślali: "Otwieramy w swoim życiu kolejny rozdział" - ochotnicy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej złożyli przysięgę.

Słowa roty wojskowej przed szczecińską Netto Areną wypowiedziało w sobotę ponad 200 osób.



- To szczególny dzień w życiu każdego żołnierza - mówi składająca przysięga ochotniczka z Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. - Dzisiejsza uroczystość wieńczy nasze intensywne szkolenie. Otwieramy w naszym życiu kolejny rozdział i szczerze wierzymy, że jego ukoronowaniem będzie wstąpienie do zawodowej służby wojskowej.



Żołnierze zasadniczej, dobrowolnej służby wojskowej - mówi płk Dariusz Czekaj, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej. - To symboliczne zobowiązanie stanowi nie tylko waszą osobistą deklarację oddania służbie, ale także wyraz waszego patriotyzmu i gotowości służenia ojczyźnie. Jako dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej jestem zaszczycony, że mam okazję przywitać was dzisiaj jako żołnierzy Wojska Polskiego.



Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest nowym rodzajem czynnej służby. Składa się z dwóch etapów szkolenia (podstawowego i specjalistycznego) i stanowi ona wstęp do ubiegania się o powołanie do innych form służby wojskowej, w tym do zawodowej.

Uczestnicy dzisiejszej uroczystości ukończyli wcześniej podstawowe szkolenie w 12 Brygadzie Zmechanizowanej i 5 pułku inżynieryjnym.