Stargard: Koncert dla chorego Samuela

Mat. Organizatorów

Chcą pomóc sześcioletniemu dziecku - Stargardzkie Centrum Kultury zaprasza na koncert muzyki chrześcijańskiej grupy Wiara Nadzieja Miłość.

Rehabilitacja i leczenie jest bardzo kosztowne, Samuel zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, wodogłowiem, wzmożonym napięciem mięśniowym i padaczką. Dziecko również nie widzi.



Patronat nad koncertem, który rozpocznie się o 18.00 objęło także Radio Szczecin. Grupa Wiara Nadzieja Miłość jest znana z koncertów w domach pomocy społecznej, ośrodkach uzależnień i więzieniach.



Teraz muzycy chcą pomóc Samuelowi. Łukasz Sulewski, jeden z liderów grupy przypomina, że cały dochód przekazany zostanie na operację wzroku sześciolatka. - Przy okazji można połączyć przyjemne z pożytecznym, bo będziemy tam grali koncert chrześcijański. Jak ktoś chce, może przyjść, posłuchać. Kierujemy się takimi zasadami w życiu, stąd taka nazwa zespołu. Mamy pewien program. Najpierw harcerze zaśpiewają Hymn Jozuego. Pani Anna Samosionek, która wyreżyserowała koncert, poprowadzi go. Potem my zagramy trzy pieśni. Będzie licytacja, rodzice Samuela. Zagra też Gina Moro.



Organizatorzy zapewniają, że scenę SCK tuż po 18 wypełni dobra energia. - Miejmy nadzieję, że udzieli się wszystkim i Samuelowi, żeby go wspomóc w tej walce. Zapraszamy wszystkich o tłumne przybycie, prosimy o otwarcie swoich serc i portfeli - powiedział Sulewski.



Wstęp naw koncert jest bezpłatny, niemniej muzycy oczekują tłumnego udziału w licytacjach, z których dochód przekazany zostanie na rehabilitację i kolejne operacje dziecka.