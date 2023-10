Zmiany na dworcu w Stargardzie

Duże zmiany w funkcjonowaniu stacji Stargard. Wprowadzone zostaną w nocy z soboty na niedzielę.

Związane są z przekazaniem do użytku nowej grupy torów w kierunku Krzyża i Poznania, a także przebudowanego od podstaw peronu trzeciego. Tym samym dobiegł końca kolejny etap prac budowlanych na stargardzkim węźle, prowadzonych w ramach modernizacji linii Poznań-Szczecin Dąbie.Kolejarze włączą także tej nocy stację w Stargardzie do nowo oddanego, cyfrowego systemu sterowania ruchem pociągów. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK przypomina, że wybierając się na dworzec w niedzielę, trzeba przyswoić sobie zmiany.- Od niedzieli uruchamiamy peron nr 3, ale przez pierwsze dwa tygodnie do 11 listopada, z peronu nr 3 będą odjeżdżały pociągi w stronę Krzyża, Poznania - powiedział Pietrzykowski.A od 12 listopada, po zamknięciu peronu 1 pociągi we wszystkich kierunkach odprawiane będą wyłącznie z nowego peronu nr 3. Dojście zarówno na peron, jak i do Centrum Przesiadkowego będzie możliwe jedynie przez czynne tory przy zachowaniu szczególnej ostrożności.- Ono jest osygnalizowane krzyżami św. Andrzeja, tabliczkami informującymi o zbliżaniu się pociągu, o zachowaniu szczególnej uwagi. Pociągi będą zwalniały przed przejściami, maszyniści będą mieli polecenie zachowania szczególnej ostrożności, ale to nie zwalnia osób przechodzących od tego, żeby także tą szczególną ostrożność zachowywać - powiedział Pietrzykowski.Przebudowa stacji Stargard to koszt blisko 250 mln zł. Modernizacja stargardzkiego węzła ma zakończyć się jesienią przyszłego roku