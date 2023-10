Bezpieczny Przejazd. Ogólnopolska akcja policji

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ambasadorzy Bezpieczeństwa przypominają o zasadach obowiązujących na przejazdach kolejowych - to w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych.

Kampania społeczna "Bezpieczny Przejazd" ma podnieść świadomość kierowców, by uniknąć tragedii. Wszystkich Świętych to okres wyjazdów Polaków na groby bliskich.



W 99 procentach wypadków na przejazdach dochodzi z winy kierowców.



- Jest poprawa, zmniejszyła się liczba wypadków, ale trzeba mieć na względzie, że liczba samochodów w Polsce się zwiększyła, jest większy ruch na drogach. Do tych statystyk różnie można podchodzić. Na pewno akcja zwiększa świadomość kierowców, bo są to akcje organizowane przez cały rok na przejazdach kolejowo-drogowych - mówi Bartosz Pietrzykowski, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.



Najczęstsze błędy popełniane przez kierowców: przejeżdżanie na czerwonym świetle, nie zatrzymywanie się przed znakiem stopu oraz pokonywanie przejazdu kolejowo-drogowego przy zamykających się rogatkach.