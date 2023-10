Wypominki na Cmentarzu Centralnym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Klerycy i alumni Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego dziś i 1 listopada przyjmują na szczecińskim Cmentarzu Centralnym wypominki.

Zbliżający się listopad to czas modlitwy za zmarłych. Kartki z imionami naszych zmarłych można złożyć w miejscach oznaczonych tabliczką z napisem Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne.



Czym są wypominki?



- To przypomnienie osób, które odeszły od nas do wieczności, by je nieustannie - przez listopad, miesiąc pamięci o zmarłych - "omodlać", czyli prosić Boga o miłosierdzie, o przyjęcie do chwały zbawionych - tłumaczy ks. Zbigniew Woźniak, rektor Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie.



Klerycy są na Cmentarzu Centralnym od godz. 10 do 15. Modlitwy za zmarłych, wpisanych na kartach wypominkowych, odbywają przez cały miesiąc listopad w kościele seminaryjnym, a także 1 listopada w Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym.