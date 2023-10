Napadli, porwali, pobili... Siedzą

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Policja w Sławnie zatrzymała sprawców brutalnego napadu i porwania. Trzech mężczyzn trafiło do tymczasowego aresztu. To 21-, 23- i 28-latek.

W połowie października w jednej z miejscowości powiatu pobili mężczyznę, przywiązali sznurem do metalowej rury i zostawili w piwnicy. Pobitemu udało się uwolnić i powiadomić policję. Ofiara trafiła do szpitala.



Podejrzani w prokuraturze usłyszeli zarzuty między innymi pobicia i pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem.



Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara do 25 lat pozbawienia wolności.