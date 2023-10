Kawiarenka Polityczna Radia Szczecin. Bóle rodzącej się koalicji

Zgrzyty już są, ale poważne kłopoty zaczną się na wiosnę - tak o przyszłości koalicji partii dotychczas opozycyjnych mówił gość "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecina.

Łukasz Jankowski z Radia Wnet zwracał uwagę, na tarcia już występują między przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Choć partie razem zdobyły większość sejmową i najprawdopodobniej utworzą nowy rząd to niekoniecznie łatwo będzie go utrzymać przez kolejne cztery lata.- Na początku emocje polityczne będą przeważać nad kłopotami gospodarczymi, nad kłopotami praktyki politycznej. Ale - podejrzewam - że im dalej w las, tym więcej drzew; trudno jest cokolwiek przewidzieć. Na razie politycy zarzekają się, że jest to układ na cztery lata, ale jeżeli już teraz są zgrzyty i już teraz te zapewnienia i deklaracje zderzają się z rzeczywistością programową, no to cóż będzie za parę tygodni czy parę miesięcy?! - retorycznie pytał red. Jankowski.Polscy politycy mają problem z pójściem na kompromis; może to zagrażać koalicji, która na premiera wskazała Donalda Tuska.- Dialog jest w ramach poszczególnych partii politycznych, ale nie między partiami. Nie mamy przywódców; mamy liderów partii... I nie mamy gwarancji, że któryś z tych liderów wzniesie się ponad interesy własnej partii-partyjki i będzie konstruktywnym składnikiem partii rządzącej - dodał prof. Kazimierz Kik, politolog z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.Teraz ruch należy do prezydenta Andrzeja Dudy, który musi wskazać kandydata na premiera. W tej sprawie w tym tygodniu odbywały się konsultacje ze wszystkimi partiami, które dostały się do Sejmu.