Nowy statek badawczy dla Politechniki Morskiej i dla PAN

Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie, profesor Wojciech Ślączka. źródło: https://www.facebook.com/politechnika.morska

Politechnika Morska w Szczecinie chce wybudować lub kupić duży statek badawczy.

Dzięki jednostce badania naukowe mogłyby prowadzić naukowcy z całej Polski. Dziś muszą wynajmować statki.



- Mamy ambicję dużego statku i to statku naukowo-badawczego o długości ok. 100 metrów. Wielokrotnie powtarzałem, że jest potrzeba posiadania w Polsce takiego statku, który pełniłby służebną rolę dla uczelni, dla instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk i mam nadzieję, że ten statek się naszej uczelni - Politechnice Morskiej w Szczecinie - przydarzy i znajdziemy metodę jego finansowania - mówi rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie, profesor Wojciech Ślączka.



Wykorzystaniem statku jest zainteresowana Polska Akademia Nauk.



- Byśmy w pełni w ramach programu badania mórz i oceanów i polskich terenów zamorskich, czy Szelfu Środkowo-Atlantyckiego, czy działek Interoceanumetalu, czy współpraca ze stacjami na Spitsbergenie, na obu biegunach byłaby jednym z takich elementów, w których Politechnika by się pięknie wpisywała, praktyki byłyby realizowane - dodał rektor.



Nawigator XXI ma już swoje lata; do dalekomorskich wypraw badawczych jest to za mała jednostka.