Dwóch alumnów rozpoczęło studia w szczecińskim seminarium

Nowi alumni w szczecińskim seminarium. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwóch alumnów rozpoczęło studia w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. To nowi kandydaci na księży. Czas przygotowania do święceń trwa sześć lat.

Skończył studia prawnicze i pracował w swoim zawodzie, ale wróciły wspomnienia z dzieciństwa i reszty dopełnił Pan Bóg - mówi Łukasz.



Jaki powinien być dziś kapłan?



- Kapłan powinien być pasterzem na wzór Jezusa Chrystusa, na co zwraca uwagę papież Franciszek, a nie urzędnikiem kościelnym bądź fachowcem od sacrum. W kapłanie ludzie mają czuć, że żyje on ewangelią, że żyje miłością do Boga i drugiego człowieka - mówił.



Konrad zdecydował się na seminarium od razu po maturze.



- Jak mówi Pismo kapłan jest z ludu wzięty i dla ludu ustanowiony. Praca kapłana powinna przede wszystkim skupiać się na głoszeniu Słowa i niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi - powiedział Konrad.



W szczecińskim seminarium do kapłaństwa przygotowuje się w sumie 14 kleryków i 1 diakon.