Ekonomista US: w przyszłym roku ceny mieszkań wzrosną

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Stopy procentowe będą spadać, ale ceny nieruchomości niekoniecznie - gość "Rozmów pod krawatem" oceniał, czy końcówka roku to dobry czas na zakup mieszkania.

Ekonomista z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Jarosław Korpysa podsumował sytuację na rynku. Jak mówił, w przyszłym roku ceny za metr kwadratowy nieruchomości nie spadną. Według prognoz będzie on lepszy dla runku nieruchomości, będzie więcej budów, dlatego ceny mieszkań wzrosną, choć nie będzie to kolosalny wzrost.



Dla osób, które myślą o kupnie pierwszego mieszkania, dobrym rozwiązaniem jest "Bezpieczny Kredyt 2%" - mówił Jarosław Korpysa.



- To już wiemy, że ta forma kredytowania jest od lipca tego roku. Cieszy się dość sporym zainteresowaniem. Takie były zapowiedzi i oceny ekonomistów, że jest jedną z najtrafniejszych form, jeśli chodzi o wspieranie rynku nieruchomości, ale przede wszystkim, wspieranie osób, które nie mają jeszcze własnego mieszkania bądź domu - mówi Korpysa.



Z "Bezpiecznego Kredytu 2%" mogą skorzystać osoby do 45. roku życia, które kupują swoje pierwsze mieszkanie.