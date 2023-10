W czwartek 2 listopada pożegnamy Marka Borowca.

Wieloletni pracownik Radia Szczecin zmarł w wieku 70 lat. Pogrzeb odbędzie się o godz. 14 na Cmentarzu Zachodnim przy ulicy Bronowickiej w Szczecinie. O szczegółach ceremonii poinformowała rodzina zmarłego.Marek Borowiec przez lata był znany słuchaczom przede wszystkim jako ekspert od motoryzacji i ruchu drogowego prowadząc audycje "Auto Radio", czy "Lato Kierowców".Znają go także doskonale pasażerowie komunikacji miejskiej, bo to głos Marka Borowca zapowiada przystanki na trasie autobusów i tramwajów.Marek Borowiec pracował w Radiu Szczecin od 1981 roku, z krótką przerwą do 2021 r. W latach 90. pełnił między innymi funkcje kierownika Redakcji Wieczornej i kierownika Redakcji Informacji.