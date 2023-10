Środki odurzające w przesyłce z zabawkami [ZDJĘCIA]

Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS

Prawie 200 tabletek z oksydonem zabezpieczyła Krajowa Administracja Skarbowa w Szczecinie. Środki były ukryte w przesyłce z zabawkami.

Zabezpieczono ją w jednej z firm kurierskich; była nadana w firmie w woj. zachodniopomorskim, a trafić miała do odbiorcy w USA. Została przeskanowana i wzbudziła podejrzenia.



- Obraz rentgena dał funkcjonariuszom podstawę, by przeprowadzić szczegółową kontrolę. Nadawca zadeklarował wysyłkę zabawki i po otwarciu tej paczki faktycznie znaleźliśmy samochód terenowy z przyczepą. W przyczepie było ukrytych 178 zielono-miętowych tabletek. Badania przeprowadzone w Laboratorium Celno-Skarbowym w Przemyślu potwierdziło, że w badanej próbce znajduje się oksydon, który jest środkiem odurzającym - poinformowała Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Odksyon to środek odurzający. W związku z podejrzeniem naruszenia przepisów prawa farmaceutycznego tabletki zatrzymano do dalszego postępowania. Sprawa została przekazana do prokuratury.