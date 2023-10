Wieczorek: kluczowa sprawa to jest sfera budżetowa

Dariusz Wieczorek. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek ma się odbyć kolejne spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy na temat utworzenia nowego rządu.

Jak mówi poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek, po uzgodnieniach liderów do pracy zabiorą się zespoły programowe.



Poseł Dariusz Wieczorek mówi, że trzeba przygotować plany dla nowego rządu po uformowaniu się. Dodał, że jedną z ważniejszych kwestii do załatwienia są unijne pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.



- Kluczowa sprawa to jest sfera budżetowa, podwyżki dla sfery budżetowej. Kluczowa sprawa to jest w ogóle opanowanie budżetu państwa i prześledzenie, co w tym budżecie zostało zrobione i porządkowanie tego. I w tym zakresie raczej sporów żadnych nie spodziewam się, więc tutaj nie powinno być żadnych problematycznych rzeczy - mówi Wieczorek.



W ubiegłym tygodniu liderzy koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogiej i Lewicy zadeklarowali, że ich wspólnym kandydatem na premiera jest lider PO - Donald Tusk. Także w ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda przeprowadził konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w przyszłym Sejmie.