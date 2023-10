Radio Szczecin przedstawiło cele strategii rozgłośni na najbliższych 10 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mniej polityki, więcej informacji z regionu i dużo dobrej muzyki - takie są m.in. cele strategii Radia Szczecin na najbliższych 10 lat.

Opracowanie dla naszej rozgłośni przygotował Uniwersytet Szczeciński. Naukowcy sformułowali wnioski na podstawie grupy 300 respondentów.



Trzeba m.in. wzmocnić tożsamość Radia Szczecin z regionem - podkreśla profesor Jarosław Korpysa, autor strategi Radia Szczecin.



- Tutaj również nie tylko z miastem Szczecin, ale z innymi powiatami województwa zachodniopomorskiego. Z pewnością należy myśleć o nowych słuchaczach i tu myślę o tych poniżej trzydziestego roku życia. Tworzyć dla nich interesujące audycje, które młodzi ludzie potrzebują. Z pewnością należy podtrzymać to, że radio Szczecin jest głosem słuchaczy w regionie - mówi Korpysa.



Najbardziej rozpoznawalną audycją w grupie badanych jest Szczecińska Lista Przebojów, nadawana nieprzerwanie od 1992 roku. Obecną prowadzącą jest Milena Milewska.



- Takie zadowolenie z tego, że mogę być częścią tej długiej historii Szczecińskiej Listy Przebojów. To jest audycja, która od ponad 30 lat nadaje w Radiu Szczecin. Ja je słuchałam, kiedy byłam w podstawówce, więc to jest takie miłe dla mnie, że teraz mogę ją prowadzić i że to nadal trwa i że ludzie nadal głosują, chcą wybierać te swoje ulubione utwory - mówi Milewska.



Z raportu Komitetu Badań Radiowych wynika, że w okresie od kwietnia do września 2023 roku Radio Szczecin miało słuchalność 13,5 proc., co daje rozgłośni drugie miejsce w Szczecinie.