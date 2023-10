Plac Mickiewicza w Świnoujściu w nowej aranżacji?

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Miasto przyjęło plan zagospodarowania przestrzennego dla przylegającego do urzędu placu. Nie brakuje w nim kontrowersyjnych - zdaniem mieszkańców - punktów.

Plac pomiędzy kompleksem budynków urzędu miasta i miejskiego domu kultury, w tej chwili jest częściowo przeznaczony na cele parkingowe, częściowo stanowi miejsce wypoczynku i rekreacji ze skateparkiem i sporą powierzchnią terenów zielonych. To ma się zmienić, przynajmniej w założeniach planistycznych.



- Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia: - To jest jedyny plac w mieście, tak duży i publiczny. Urbanista wpadł na pomysł, aby dobudować tutaj dodatkową kubaturę. W uzgodnieniu z konserwatorem, taka nowa kubatura na placu się znajduje i bardzo symetrycznie komponuje się z Urzędem Miasta Świnoujście, w takim rzucie planistycznym.



Pomysł postawienia hali widowiskowej w tym miejscu, wśród mieszkańców budzi mieszane uczucia.



- Moim zdaniem, to zły pomysł. - Kolejne zabieranie miejsca - To mi się nie podoba, nic tu nie powinno być. - Trudno powiedzieć, może to i dobrze... - Nie wiem, czy jest potrzebny, ale skoro władze tak uważają, to niech tak będzie - komentują mieszkańcy.



Nie ma się co gorączkować, bo do realizacji projektu czasu jeszcze wiele. By wdrożyć go w życie najpierw trzeba pozyskać na to pieniądze.